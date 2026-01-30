PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Zug nach Singen

Singen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstag einen Mann mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl in der SBB62 nach Singen festgestellt. Der Chef des Gesuchten zahlte die offene Geldstrafe für ihn, daher durfte er seine Reise fortsetzen.

Am Donnerstagabend (29. Januar 2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen deutschen Staatsangehörigen in einem grenzüberschreitenden Zug (SBB62 von Schaffhausen nach Singen) nach der Einfahrt im Bahnhof Singen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz gegen den 39-Jährigen fest, da er der Zahlung eines Strafbefehls des Amtsgerichts Singen vom Juli 2025 wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bisher nicht nachgekommen war. Der Gesuchte konnte die Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro vor Ort nicht bezahlen. Nach einem Telefonat zahlte der Chef des Mannes die Geldstrafe bei der Polizeiinspektion Trier ein und bewahrte ihn damit vor einer Ersatzfreiheitsstrafe. Nach Bestätigung des Geldeingangs und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

