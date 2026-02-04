PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Bietingen

Bietingen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Bietingen eine Frau mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Nachdem sie ihre Geldstrafe bezahlt hatte, durfte sie ihre Reise fortsetzen.

Am Dienstagnachmittag (3. Februar 2026) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei eine lettische Staatsangehörige am Grenzübergang Bietingen / Thayngen bei der Einreise in das Bundesgebiet kontrolliert. Gegen die 30-Jährige lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ansbach vor. Das Amtsgericht Ansbach hatte im Oktober 2023 einen Strafbefehl wegen Urkundenfälschung gegen die Frau erlassen, dessen Zahlung sie bislang nicht nachkam. Sie selbst verfügte nicht über die Mittel, die Strafe direkt zu begleichen. Nach einem Anruf bei ihrem Chef in Lettland überwies dieser das Geld auf ihr Konto und sie zahlte die Geldstrafe in Höhe von 3.500 Euro schließlich vor Ort. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte sie ihre Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 10:23

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Konstanz

    Konstanz (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Samstag in Konstanz einen offenen Haftbefehl vollstreckt. Die Gesuchte konnte ihre Geldstrafe bezahlen und die Reise im Anschluss fortsetzen. Am Samstagabend (31. Januar 2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz eine litauische Staatsangehörige an der Gemeinschaftszollanlage Konstanz bei ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 09:35

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Zug nach Singen

    Singen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstag einen Mann mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl in der SBB62 nach Singen festgestellt. Der Chef des Gesuchten zahlte die offene Geldstrafe für ihn, daher durfte er seine Reise fortsetzen. Am Donnerstagabend (29. Januar 2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 09:29

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Bietingen

    Bietingen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Bietingen eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe brachten die Beamten den Mann in die Justizvollzugsanstalt. Am Donnerstagnachmittag (29. Januar 2026) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei einen italienischen Staatsangehörigen als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren