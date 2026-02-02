PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Konstanz

Konstanz (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Samstag in Konstanz einen offenen Haftbefehl vollstreckt. Die Gesuchte konnte ihre Geldstrafe bezahlen und die Reise im Anschluss fortsetzen.

Am Samstagabend (31. Januar 2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz eine litauische Staatsangehörige an der Gemeinschaftszollanlage Konstanz bei der Einreise in das Bundesgebiet. Dabei stellten sie einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Tübingen fest. Das Amtsgericht Calw verurteilte die 53-Jähirge im März 2022 wegen Urkundefälschung zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro. Der Zahlung kam sie bislang nicht nach. Vor Ort zahlte die Frau den ausstehenden Betrag und entging so einer drohenden Ersatzfreiheitsstrafe. Im Anschluss durfte sie ihre Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

