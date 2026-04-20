Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Brückengeländer beschädigt - alkoholisierter Fahrer flüchtet vom Unfallort

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Linse (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagabend (19.04.2026) konnten Polizeibeamte den mutmaßlichen Verursacher rasch ermitteln. Gegen 20:55 Uhr war ein 68-jähriger Mann aus dem Landkreis Holzminden mit seinem Pkw im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs - nach bisherigen Erkenntnissen unter erheblichem Alkoholeinfluss.

In der Mühlenstraße in Linse kam der Fahrer beim Überqueren einer kleinen Brücke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Brückengeländer, das dabei beschädigt wurde. Der Mann hatte dabei Glück im Unglück und blieb unverletzt. Anschließend entfernte er sich mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort.

Im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnten Einsatzkräfte der Polizeistation Bodenwerder den Beschuldigten zeitnah ausfindig machen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Gegen den 68-Jährigen wurde, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort, ein Strafverfahren eingeleitet. Er musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Einsatzkräfte seinen Führerschein sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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