Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mehrere Verkehrsdelikte am Wochenende - Alkohol, Unfallfluchten und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hameln/Emmerthal/Bodenwerder/Bad Pyrmont (ots)

Am vergangenen Wochenende stellten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehrere Verkehrsverstöße fest. Die Delikte reichen von Fahrten unter Alkoholeinfluss über Unfallfluchten bis hin zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Hameln

Am Sonntag (19.04.2026) gegen 02:00 Uhr wurde auf der Ohrschen Landstraße ein 42-jähriger Hamelner mit seinem Fahrzeug kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

In der Nacht zu Montag (20.04.2026) kontrollierten Einsatzkräfte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Süntelstraße einen 39-jährigen Mann aus Buxtehude. Dabei wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem machte der Mann zunächst falsche Angaben zu seiner Person. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen ihn wurden ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Emmerthal

Am Sonntag (19.04.2026) gegen 18:27 Uhr kam es in der Berliner Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 61-jähriger Mann aus Hameln fuhr mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf das Fahrzeug einer 66-jährigen Hamelnerin auf, die an einer rot zeigenden Ampel wartete. Die Frau wurde leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab 0,46 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt.

Hinweis der Polizei: Auch wenn eine Ordnungswidrigkeit in Bezug auf Alkohol am Steuer eines Kraftfahrzeugs erst ab 0,5 Promille vorliegt, können Straftaten wie die Gefährdung des Straßenverkehrs oder Trunkenheit im Verkehr gemäß §§ 315c, 316 StGB bei entsprechenden Ausfallerscheinungen bereits ab 0,3 Promille verwirklicht werden; auch mit dem Fahrrad. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte vor Fahrtantritt vollständig auf Alkohol oder andere berauschende Substanzen verzichten.

Bodenwerder

Am Sonntag (19.04.2026) gegen 20:20 Uhr befuhr ein 68-jähriger Mann aus dem Landkreis Holzminden die Mühlenstraße in Bodenwerder. Unter erheblichem Alkoholeinfluss von 1,85 Promille kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Brückengeländer. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Mann festgestellt werden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt.

Bad Pyrmont

Bereits am Freitag (17.04.2026) gegen 13:35 Uhr kam es in der Straße "Auf der Schanze" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 75-jähriger Mann aus Bad Pyrmont beschädigte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten Pkw und entfernte sich zunächst vom Unfallort. Als er später zurückkehrte, wurde bei ihm ein Atemalkoholwert von 0,87 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Am Sonntag (19.04.2026) gegen 12:30 Uhr erschien ein 48-jähriger Mann aus Bad Pyrmont mit seinem Pkw bei der Polizei in der Bahnhofstraße, um eine Anzeige zu erstatten. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,60 Promille. Eine Blutentnahme erfolgte auf freiwilliger Basis. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt.

Der Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Substanzen am Steuer bleibt eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Die Polizei wird entsprechende Kontrollen auch künftig konsequent fortführen.

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