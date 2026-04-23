Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Rauch lässt Feuerwehr ausrücken

Am Mittwoch musste ein Haus in Göppingen durchgelüftet werden.

Ulm (ots)

Gegen 15.45 Uhr rückten Einsatzkräfte zu einem gemeldeten Gebäudebrand in der Bahnhofstraße aus. Vor konnte kein Feuer festgestellt werden. Offenbar hatte ein Bewohner Plastik auf dem Herd vergessen. Dies führte zu einer sehr starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückte aus und lüftete die Räume. Nach bisherigem Kenntnisstand soll kein Schaden am Haus entstanden sein. Die Bewohner blieben unverletzt.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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