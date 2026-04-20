Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Scharbeutz

Erfolgreiche Wohnmobilwiegeaktion beim Polizeiautobahnrevier in Scharbeutz

Lübeck (ots)

Rege Teilnahme an der kostenlosen Wohnmobilwiegeaktion am Sonntag (19.04.2026) beim Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier in Scharbeutz: Mit Blick auf das Gewicht und die Ladung überprüften die Polizeibeamten kostenlos insgesamt 85 Wohnmobile/ Wohnwagen. Das Fazit fällt durchweg positiv aus: In keinem Fall musste den Campern die Weiterfahrt wegen Überladung untersagt werden. So kann der Start in die Saison sicher beginnen.

Zwischen 10 Uhr und 15 Uhr kontrollierten die Polizisten auf dem Parkplatz 72 Wohnmobile und 13 PKW mit Wohnanhänger. Die Nutzer wurden nicht wie sonst aus dem Verkehr herausgewunken, sondern sie hatten sich allesamt freiwillig zu der kostenlosen Wiegeaktion auf dem Parkplatz des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz am Breitenkamp eingefunden. Unter den Interessierten befanden sich auch einige Urlauber, die zurzeit zu Besuch an der Ostsee sind.

Neun Fahrzeuge wiesen bei der Kontrollaktion eine geringfügige Überladung (Gesamtgewicht/ oder Achslast) auf. Erfreulich: Kein Fahrzeug und auch keine Fahrzeugkombination war so erheblich überladen, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Neben der Feststellung des Gewichtes führten die Polizisten viele informierende Gespräche hinsichtlich optimaler Ladungssicherheit. Eine Fortsetzung der Aktion im nächsten Jahr ist bereits geplant.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell