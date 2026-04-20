Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Süsel // Junger Motorradfahrer stirbt nach Unfall auf der Kreisstraße zwischen Röbel und Bujendorf

Lübeck (ots)

Am Samstagmittag (18.04.2026) geriet ein 26-jähriger Motorradfahrer auf der Kreisstraße 61 zwischen Röbel und Bujendorf in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem PKW. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb er aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Kreisstraße blieb während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der junge Ostholsteiner innerhalb einer Gruppe von mehreren Kradfahrern die K61 von Röbel in Richtung Bujendorf, als er auf der kurvenreichen Strecke einen seiner Mitfahrer überholen wollte. Während seines Fahrmanövers erkannte er einen ihm entgegenkommenden PKW Porsche Cayenne und leitete eine Bremsung ein. Hierdurch kam er zu Fall und rutschte mit seiner Ducati weiter auf den SUV zu, der trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer nicht verhindern konnte. Der PKW kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Straßenbaum.

Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen durch Ersthelfer sowie der medizinischen Versorgung durch Rettungskräfte und einen durch den Rettungshubschrauber eingeflogenen Notarzt, erlag der 26-Jährige Kradfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die beiden Insassen des PKWs aus dem Kreis Ostholstein sowie die anderen Motorradfahrer blieben unverletzt.

Sowohl der PKW als auch das Motorrad wurden so stark beschädigt, das sie von einem Abschleppunternehmen vom Unfallort geborgen werden mussten.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten blieb die Kreisstraße voll gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an und werden von der Polizeistation Süsel geführt.

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