Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Eutin/Ostholstein Nach Einbruch in Gaststätte - Tatverdächtiger gefasst

Lübeck (ots)

Am Sonntagabend (12.04.2026) kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Eutiner Innenstadt. Zwei männliche Jugendliche konnten unweit des Tatortes von Polizeibeamtinnen festgestellt werden. Das Stehlgut wurde bei einer weiteren Absuche gefunden. Die Kriminalpolizei Eutin hat die Ermittlungen übernommen.

Ein Anwohner in der Eutiner Innenstadt bemerkte mittels Kameraüberwachung von seiner Wohnanschrift aus, dass eine dunkel gekleidete Person am Sonntag gegen 21.40 Uhr durch den dazugehörigen Wintergarten in ein Lokal eingedrungen wäre. Der Mann informierte die Polizei und teilte außerdem mit, dass die Person die Gaststätte wieder verlassen hätte.

Zwei Polizeibeamtinnen des Reviers in Eutin begaben sich unverzüglich zum Tatort. Sie entdeckten zwei Personen, die unvermittelt wegliefen. Nach kurzer Verfolgung konnten zwei Jugendliche im Bereich der Peterstraße angehalten werden. Bei einem 15-Jährigen aus Eutin (Staatsangehörigkeit deutsch) wurden Beweismittel gefunden, er war außerdem dunkel gekleidet.

Bei der weiteren Absuche der Umgebung fanden die Beamtinnen eine Umhängetasche mit Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich und weitere Beweismittel, die auf eine Täterschaft des 15-Jährigen hindeuten.

Noch in der Nacht fanden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen statt. Dabei wurde festgestellt, dass der Tresor in der Gaststätte geöffnet und geleert worden war. Nach Klärung der Eigentumsverhältnisse konnte dem Gaststättenbetreiber das zuvor entwendete Bargeld wieder ausgehändigt werden.

Die Kriminalpolizei in Eutin hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. In dem Zusammenhang wird geprüft, ob der 15-Jährige bei der Tatausübung Hilfe durch einen weiteren Tatverdächtigen hatte.

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