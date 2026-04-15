Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Jürgen Jugendlicher bei Brand in Einfamilienhaus schwer verletzt worden

Lübeck (ots)

Gegen Mitternacht am 15.04.2026 waren Kräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz beim Brand eines Einfamilienhauses in der Kadetrinne in St. Jürgen. Ein 16-Jähriger Bewohner kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich liegen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Kadetrinne im Stadtteil St. Jürgen wären gegen Mitternacht am 15.04.2026 durch einen Knall aufgeschreckt worden. Der Familienvater hätte dann Flammen im Obergeschoss festgestellt und zunächst versucht diese zu löschen. Da dies nicht gelungen wäre, sondern der Brand sich weiter ausgebreitet hätte, hätte er die Feuerwehr informiert. Die Eltern und die beiden Töchter im Alter von 10 und 19 Jahren konnten das Haus unverletzt verlassen. Der 16-jährige Sohn wurde schwer verletzt und wurde noch vor Ort von Rettungskräften versorgt, bevor er zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus kam.

Die Feuerwehr war mit Kräften der Wache 2 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Wulfsdorf-Vorrade im Einsatz vor Ort und konnte den Brand bekämpfen. Das Feuer war im Obergeschoss ausgebrochen und hatte sich von dort auf den Dachstuhl ausgebreitet.

Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Brandort und nahm noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache auf. Es gibt erste Hinweise auf eine technische Ursache. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich liegen.

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