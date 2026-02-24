Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Drogenfund in der Innenstadt: Verdächtiger in U-Haft | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld

Krefeld (ots)

Am Montag (23. Februar 2026) hat die Polizei nach vorausgegangenen Ermittlungen gegen einen Verdächtigen ohne festen Wohnsitz eine Wohnung auf der Roßstraße durchsucht und dort rund vier Kilogramm Cannabis, 17 Gramm Kokain und 8 Gramm Crack gefunden. Die Beamten haben außerdem mehrere Mobiltelefone und Bargeld in vierstelliger Höhe sichergestellt. Bei dem Verdächtigen selbst wurden außerdem ungefähr 5,5 Gramm Kokain gefunden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dienten die Räumlichkeiten als sogenannte Bunkerwohnung, in der niemand wohnt, sondern Drogen gewogen, verpackt und für den Verkauf gelagert werden. Der Verdächtige wurde festgenommen und am Dienstagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete für den 37-Jährigen Untersuchungshaft an. Der Tatvorwurf lautet unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln und Cannabis, jeweils in nicht geringer Menge.

(73)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell