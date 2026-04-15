Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Scharbeutz

Sicher unterwegs - Wiegeaktion der Polizei für Wohnmobile und Wohnwagen

Lübeck (ots)

Am 19.04.2026 lädt das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier in Scharbeutz zur kostenlosen Wiegeaktion für Wohnmobile und Wohnwagen ein.

Am Sonntag (19.04.2026) führt das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz auf dem Gelände der Dienststelle im Breitenkamp 127 in Scharbeutz in der Zeit von 10.00 bis 15.00 Uhr eine kostenlose Wiegeaktion für Wohnmobile und Wohnwagen durch.

Die Wiegeaktion soll Camper über Gefahren durch falsche Beladung und Überladungen informieren. Als Orientierung für die mögliche Zuladung dient die genaue Feststellung des Gewichts und der Achslasten. Fachkundige Polizeibeamte beantworten Fragen zum Fahrerlaubnisrecht, zu Anhänge- und Stützlast, zur Auflastung von Fahrzeugen und sensibilisieren zum sicheren Umgang mit Gasflaschen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, das Wiegen der Fahrzeuge ist kostenlos.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell