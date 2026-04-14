Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Lensahn

Vollsperrung auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Norden - Weiterer LKW auf die Seite gekippt

Lübeck (ots)

Am Dienstagnachmittag (14.04.2026) kippte ein LKW auf der BAB 1 in Höhe der Auffahrt Lensahn auf die Seite. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Vollsperrung in Richtung Norden dauert an. Bereits in den frühen Morgenstunden war ein Sattelzuggespann auf der BAB 1 bei Neustadt i. H. umgekippt, sodass die Fahrbahn in Richtung Norden gesperrt werden musste. Auch diese Sperrung dauert weiter an. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Gegen 15.10 Uhr kippte ein 51-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Tanklastgespann auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Norden in Höhe der Anschlussstelle Lensahn auf die Seite. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Aufgrund der anstehenden Bergungsmaßnahmen des mitten auf den Fahrspuren liegenden LKW ist die Autobahnauffahrt Neustadt i.H.-Pelzerhaken gesperrt. Es wird von einer Aufhebung der Sperrung frühestens in den Abendstunden ausgegangen. Der Schwerlastverkehr wird an der Autobahnabfahrt Eutin von der BAB abgeleitet. Pkw können an der Anschlussstelle Neustadt i.H.-Mitte abfahren.

Wegen der zurzeit ebenfalls bestehenden Sperrung der BAB 1 ab der Anschlussstelle Neustadt i.-H.-Mitte aufgrund eines in den frühen Morgenstunden umgekippten LKW wird Verkehrsteilnehmenden empfohlen, die BAB 1 weiträumig zu umfahren.

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