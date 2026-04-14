Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Blankensee

Einsatzlage am Lübecker Flughafen - Entwarnung nach Überprüfung eines Koffers

Lübeck (ots)

Am Dienstagmorgen (14.04.26) kam es am Flughafen Lübeck zu einer größeren Einsatzlage aufgrund eines gemeldeten auffälligen Gepäckstücks. Nach umfassender Überprüfung des Koffers konnte Entwarnung gegeben werden.

Gegen 07:45 Uhr wurde die Lübecker Polizei über ein verdächtiges Gepäckstück im Abfertigungsbereich des Flughafens informiert. Beim planmäßigen Durchleuchten des Reisegepäcks ergaben sich Auffälligkeiten, die den Verdacht begründeten, dass sich darin ein potentiell gefährlicher Gegenstand befinden könnte.

Aus Gründen der Gefahrenabwehr wurde das Terminal daraufhin geräumt. Zeitgleich wurden vorsorglich Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie spezialisierte Kräfte hinzugezogen. Für die betroffenen Fluggäste wurde auf einem nahegelegenen Parkplatz eine Betreuungsstelle eingerichtet.

Nach eingehender Untersuchung und anschließender Öffnung des Gepäckstücks durch die Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass von dem Koffer keine Gefahr ausging. Als Auslöser für die Auffälligkeiten konnte unter anderem ein im Gepäck befindlicher Rasierapparat identifiziert werden.

Die getroffenen Maßnahmen wurden im Anschluss schrittweise aufgehoben, und der reguläre Betrieb am Flughafen konnte wieder aufgenommen werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Einsatz wurde um 09:00 Uhr beendet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell