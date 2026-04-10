Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Oldenburg in Holstein

Zeugenaufruf nach rücksichtsloser Fahrt

Lübeck (ots)

Bereits am 01.04.2026 (Mittwoch) kam es ersten Erkenntnissen zufolge in Oldenburg in Holstein zur Gefährdung einer Fußgängerin durch rücksichtslose Fahrweise an einem Fußgängerüberweg. Die Polizei hat unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 17:00 Uhr befuhr eine 54-jährige Frau aus Ostholstein den Giddendorfer Weg in Richtung der Heiligenhafener Chaussee. An einem Fußgängerüberweg habe sie gehalten, um eine Frau die Straße überqueren zu lassen.

Währenddessen habe sich von hinten ein schwarzer VW genähert und sei an ihrem blauen Opel vorbeigefahren. Dabei soll die Fußgängerin beinahe von dem vorbeifahrenden Pkw erfasst worden sein. Nur durch einen Satz zurück, habe sich die bisher unbekannte Fußgängerin retten können. Zudem kam es möglicherweise zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Nach dem ersten Erkenntnisstand folgte die 54-jährige Fahrzeugführerin dem schwarzen VW und versuchte, ihn zum Anhalten zu bewegen. Auf der Bundesautobahn 1 in Richtung Hamburg verlor sie ihn schließlich aus den Augen, nachdem dieser mutmaßlich mit erhöhter Geschwindigkeit und anderen Fahrzeugen gegenüber rücksichtslos in Richtung Hamburg gefahren sei.

Bei dem Fahrer des Passats handelt es sich nach dem aktuellen Ermittlungsstand um einen 20-jährigen Lübecker (syrische Staatsangehörigkeit).

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet und sucht nun Zeugen.

Personen, die bei der Aufklärung des Sachverhalts helfen können oder selbst von der Gefährdung betroffen waren, werden gebeten, sich unter 0451 131 7200 oder per E-Mail unter buntekuh.pst@polizei.landsh.de bei den Ermittlern zu melden.

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