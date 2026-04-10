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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Innenstadt
Diebstahl von Gemälden aus einer Galerie

POL-HL: HL - Innenstadt / Diebstahl von Gemälden aus einer Galerie
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Lübeck (ots)

Am Samstagnachmittag (04.04.2026) kam es in einer Galerie in der Lübecker Innenstadt zum Diebstahl von zwei Gemälden im Wert von insgesamt 645EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen und Hinweisgeber.

Ersten Erkenntnisse zufolge sollen sich in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:00 Uhr mehrere Personen im Alter von etwa 25 Jahren in der Galerie in der Hüxstraße aufgehalten haben. Die Ladeninhaber bemerkten im Nachhinein, dass zwei limitierte 3D-Konstruktionen des Künstlers James Rizzi fehlten.

Das Werk Go to school hat eine Größe von 6,5 x 6,9 cm und das Werk Love Triangle ist 14 x 14 cm groß.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die Hinweise zum Verbleib der Gemälde oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0451 131 7170 oder per E-Mail unter ed.luebeck.prev01@polizei.landsh.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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