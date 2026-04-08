Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Innenstadt

Zeugen gesucht - Radfahrerin angefahren

Lübeck (ots)

Am Sonntagnachmittag (29.03.2026) soll es ersten Erkenntnissen zufolge in Lübeck in der Innenstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen sein, bei dem eine Fahrradfahrerin von einem Pkw angefahren und dadurch verletzt wurde. Der Fahrzeugführer setzte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen vom Unfallort ab. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und sucht Zeugen.

Eine 22-jährige Radfahrerin fuhr nach dem aktuellen Ermittlungsstand gegen 14:30 Uhr von der Hüxtertorallee auf dem Radweg in den Kreisverkehr Mühlentorplatz ein und beabsichtigte den Kreisverkehr an der Ratzeburger Allee zu verlassen. An der Einfahrt zur Kronsforder Allee wurde sie mutmaßlich von einem Range Rover angefahren. Sie stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu.

Die Fahrerin des mattgrauen Geländewagens habe gehalten, kurz mit der Lübeckerin gesprochen und ihr vermeintlich ihre Handynummer mitgeteilt. Unter der angegebenen Nummer ist jedoch niemand erreichbar.

Die ermittelnden Polizeibeamten bitten nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Personen, die etwas zum Sachverhalt, zum Fahrzeug oder zur Tatverdächtigen mitteilen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0451 131 7460 oder per E-Mail unter luebeck.pst-hx@polizei.landsh.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

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