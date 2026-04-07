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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Schönwalde - Mönchneversdorf
Brand einer Scheune nahe Schönwalde am Bungsberg

Lübeck (ots)

Dienstagmittag (07.04.2026) geriet bei Mönchneversdorf/Schönwalde am Bungsberg eine Scheune in Brand. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt. Aktuell finden noch Nachlöscharbeiten statt, mehrere Freiwillige Feuerwehren sind vor Ort. Das Technische Hilfswerk unterstützt die Einsatzkräfte und trägt Teile der Scheune ab. Die Landesstraße 216 ist an der Brandstelle voll gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Um 12.45 Uhr meldeten Anwohner den Brand der circa 20 Meter x40 Meter großen Scheune. Beim Eintreffen der Polizei stand die Scheune, in der Strohballen gelagert waren, in Vollbrand. Mehrere Freiwillige Feuerwehren kümmerten sich um die Brandbekämpfung und verhinderten so ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude. Aktuell tragen Einsatzkräfte des THW Teile der Scheune ab und ziehen die Strohballen auseinander. Wann der Einsatz beendet sein wird, steht noch nicht fest.

Ermittler der Kriminalpolizei verschafften sich am frühen Dienstagnachmittag einen ersten Überblick - zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens können aktuell jedoch noch keine näheren Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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