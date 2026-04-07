Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-BAB1- Neustadt/ Holstein/ Schashagen Frau nach schwerem Verkehrsunfall auf der BAB1 verstorben

Lübeck (ots)

Am Sonntagnachmittag (05.04.2026) geriet eine 25 Jahre alte Frau auf der BAB1 zwischen Lensahn und Neustadt/ Holstein Pelzerhaken mit ihrem VW Golf von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug schleuderte durch die Luft, prallte gegen einen Baum und blieb auf dem Dach liegen. Dabei zog sich die junge Fahrerin so schwere Verletzungen zu, sodass sie noch am Unfallort verstarb. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen war die BAB1 in Fahrtrichtung Hamburg am Sonntag bis 20.00 Uhr voll gesperrt. Warum es zu dem Verkehrsunfall kam, ermitteln jetzt die Beamten des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz.

Nach bisherigem Sachstand befuhr die 25-Jährige Ostholsteinerin mit dem Golf Plus gegen 17:25 Uhr die BAB1 in Richtung Hamburg. Kurz nachdem sie den Parkplatz Hasselburger Mühle passiert hatte, geriet sie Zeugenhinweisen nach mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Durchfahren des Straßengrabens hob das Fahrzeug ab, schleuderte mehrere Meter durch die Luft und prallte schließlich gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum.

Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde das gesamte Fahrzeug stark deformiert und die Fahrerin darin eingeklemmt - sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz haben die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. Der Leichnam wurde beschlagnahmt.

Neben mehreren Einsatzkräften der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr war am späten Sonntagnachmittag auch ein Rettungshubschrauber samt Notarzt im Einsatz.

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