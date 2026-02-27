PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Motorradfahrer bei Unfall tödlich verunglückt

Neustadt an der Orla / Linda (ots)

Am Donnerstag, dem 26.02.2026, gegen 11.15 Uhr befuhr ein 46-jähriger Motorradfahrer die L 1077 aus Neustadt an der Orla kommend in Richtung Linda. Nach Zeugenaussagen überholte der Mann einen vor ihm fahrenden Lkw. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw und kollidierte frontal mit diesem.

Der Motorradfahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 46-Jährige noch an der Unfallstelle.

Die Fahrerin des beteiligten Pkw wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Aufgrund des Unfalls, musste die L 1077 im betroffenen Bereich bis etwa 16.00 Uhr voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

