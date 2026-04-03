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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Eutin/Ostholstein Folgemeldung: Tötungsdelikt in Eutin - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck +++

Ein 38-jähriger Eutiner wurde in den frühen Morgenstunden des 02.04.2026 lebensgefährlich verletzt von einer Frau in der Freischützstraße in Eutin aufgefunden. Trotz Notfallversorgung ist der Mann im Krankenhaus verstorben. Die weiteren Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen einen 35-Jährigen, der am Freitag einem Haftrichter vorgeführt wurde.

Nach ersten Zeugenvernehmungen und der Absuche in der Eutiner Innenstadt am Donnerstag ergab sich der Tatverdacht gegen einen 35-Jährigen aus dem Kreis Segeberg. Kräfte des Spezialeinsatzkommandos nahmen den Mann am Abend vorläufig fest. Danach wurde der Tatverdächtige in das Polizeizentralgewahrsam in Lübeck gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Lübeck beantragte einen Haftbefehl wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge. Nach Vorführung am Freitag erließ der Richter am Amtsgericht einen Haftbefehl. Der Tatverdächtige wurde in die Justizvollzugsanstalt Lübeck gebracht.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Nachfragen zu dieser Medieninformation sind an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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