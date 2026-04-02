Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Fehmarn

Zeugenaufruf - Anfangsverdacht des Raubes

Lübeck (ots)

Ersten Ermittlungen zufolge fehlte einem 61-jährigen Mann auf Fehmarn nach einer Erinnerungslücke in der Nacht auf den 26.03.2026 (Donnerstag) ein dreistelliger Bargeldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen und Hinweisgeber.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand sei der 61-jährige Ostholsteiner nach einem Restaurantbesuch gegen Mitternacht von der Straße Am Markt in die Orthstraße gegangen. Seine nächste Erinnerung sei, dass er auf dem Boden liegend aufwachte und der Inhalt seines Portemonnaies um ihn herum verstreut lag. Ein Pärchen habe angenommen, dass er gestürzt sei und habe ihm aufgeholfen.

Später habe der der Mann festgestellt, dass ihm ein dreistelliger Bargeldbetrag fehlte. Als er den Sachverhalt anzeigte, wies der 61-Jährige Verletzungen auf.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts des Raubes eingeleitet und sucht nun Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können.

Personen, die Hinweise geben können, insbesondere das helfende Pärchen, werden gebeten, sich telefonisch unter 04361 105512 oder per E-Mail unter oldenburg.kpst@polizei.landsh.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

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