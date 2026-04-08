Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Moisling

Einbruch in Vereinsheim in Lübeck Moisling- Zwei Jugendliche festgenommen

Lübeck (ots)

Nach einem Zeugenhinweis konnten am Montagnachmittag (06.04.2026) zwei Jugendliche nach einem Einbruch in ein Vereinsheim in Lübeck Moisling vorläufig festgenommen werden. Gegen die 14 und 16 Jahre alten Jugendlichen hat die Kriminalpolizei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Gegen 16.00 Uhr konnten Zeugen die sich verdächtig verhaltenden Jugendlichen an dem Vereinsheim im Brüder-Grimm-Ring feststellen. Zudem war das Klirren von Glas zu hören. Die Zeugen reagierten schnell, informierten umgehend die Polizei und konnten eine detaillierte Täterbeschreibung abgeben. Kurz darauf konnten die alarmierten Polizeibeamten die zwischenzeitlich geflüchteten Jungen in direkter Tatortnähe vorläufig festnehmen. Diese hatten versucht, sich auf dem Schulhof der angrenzenden Gemeinschaftsschule zu verstecken.

Die beiden Jugendlichen im Alter von 14 (Staatsangehörigkeit:irakisch) und 16 Jahren (Staatsangehörigkeit: Deutsch) stehen nach derzeitigem Sachstand im Verdacht, eine Scheibe des Vereinsheims zerstört zu haben. Einer von Ihnen verschaffte sich anschließend unberechtigt Zutritt in das Gebäude, durchwühlte Schränke und Schubladen. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei sicherte an den Jungen und auch an der Tatörtlichkeit umfangreich Spuren. Ferner überprüfen die Beamten Videoaufzeichnungen des Tathergangs. Für weitere polizeiliche Maßnahmen wurden die in Lübeck wohnenden Jugendlichen zum 4. Polizeirevier gebracht und abschließend den informierten Eltern übergeben.

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