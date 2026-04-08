Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Oldenburg in Holstein

Zeugenaufruf - Körperverletzung nach Streit

Lübeck (ots)

Am Samstagvormittag (04.04.2026) schlug aktuellen Erkenntnissen zufolge in Oldenburg in Holstein ein Mann auf einem Parkplatz zwei Personen, die dadurch verletzt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 11:00 Uhr hielt sich ein Ehepaar aus Ostholstein auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Göhler Straße in Oldenburg in Holstein auf, als es zu einem Streit mit einem anderen Paar gekommen sei.

Demnach soll der unbekannte Mann dem 66-jährigen Ostholsteiner unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend habe er der 65-jährigen Ehefrau ebenfalls einen Schlag in das Gesicht versetzt. Die beiden seien durch die Schläge zu Boden gestürzt. Der Tatverdächtige sei danach mit seiner Begleiterin in einem als rot oder weinrot beschriebenen Mercedes Vito rasant über den Parkplatz und dann über die Ausfahrt in Richtung Göhl gefahren. Sowohl das Ehepaar als auch umstehende Zeugen konnten das Kennzeichen nicht rechtzeitig ablesen. Eventuell beginnt das Kennzeichen mit NF.

Zeugen beschrieben den Tatverdächtigen als circa 165 cm groß und etwa 50 Jahre alt. Er soll von normaler Statur sein und kurze dunkelblonde Haare haben. Zudem habe er einen ungepflegten Bart und Akne. Seine Begleitung soll circa 160 cm groß und ebenfalls 50 Jahre alt sein. Sie habe einen normale Statur und schulterlange, blonde Haare gehabt.

Das Ehepaar lehnte eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab und suchte später eigenständig ein Krankenhaus auf.

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. Weiterhin bitten die Polizeibeamten um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Personen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen, die Begleiterin oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 04361 10550 oder per E-Mail unter Oldenburg.Pst@polizei.landsh.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

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