Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: BAB 1 - Kreuz Lübeck

65 km/h zu schnell auf der Bundesautobahn 1

Lübeck (ots)

Am Dienstagmorgen (07.04.2026) stellten Beamte des Polizei-Autobahn- und -Bezirksreviers Scharbeutz auf der Bundesautobahn 1 einen hohen Geschwindigkeitsverstoß einer Fahrzeugführerin fest. Die Polizisten zeichneten den Verstoß mit ihrem Videowagen auf und nahmen eine Messung der Geschwindigkeit vor. Der Frau drohen ein Bußgeld, Fahrverbot sowie Punkte im Fahreignungsregister.

Gegen 08:00 Uhr befuhr eine 31-jährige Frau aus dem Kreis Ostholstein die Bundesautobahn 1 in Richtung Hamburg. Kurz hinter dem Kreuz Lübeck fiel sie den Beamten des Video- und Geschwindigkeitsmessdienstes des Polizei-Autobahn- und -Bezirksreviers Scharbeutz mit ihrem Videowagen auf.

Im dortigen Bereich gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km/h. Die Polizeibeamten bemerkten, dass die 31-Jährige mit ihrem VW T-Roc deutlich schneller fuhr und begannen, ihre Fahrt mit ihrem Videowagen aufzuzeichnen. Die Geschwindigkeitsmessung ergab nach Abzug der Toleranz einen Wert von 185 km/h.

Aufgrund der Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um 65 km/h drohen der Ostholsteinerin nun ein Bußgeld in Höhe von 600EUR, zwei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg.

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