Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260320.2 Wilster: Polizei trifft Vorsorgemaßnahmen an Schule

Wilster (ots)

Nach einer schriftlichen Ankündigung an der Gemeinschaftsschule in Wilster trifft die Polizei am Freitag vorsorgliche Maßnahmen. Nach derzeitigem Stand liegen keine Erkenntnisse vor, die auf eine akute Bedrohungslage hindeuten.

Am Dienstag entdeckten Verantwortliche der Schule in einem Toilettenbereich einen Schriftzug, der einen Amoklauf für den heutigen Freitag ankündigte. Die Polizei prüfte den Sachverhalt unmittelbar nach Bekanntwerden und bewertete die Lage. Dabei ergaben sich bislang keine Hinweise auf eine konkrete Gefahrenlage.

Unabhängig davon nimmt die Polizei einen solchen Hinweis sehr ernst. Für heute sind deshalb abgestimmte Vorsorgemaßnahmen an der Schule vorgesehen. Die Polizei zeigt offen Präsenz vor Ort und steht in engem Austausch mit der Schulleitung. Auch die Schule hat begleitende organisatorische Maßnahmen getroffen.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Im Raum steht der Verdacht der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Eltern, Ruhe zu bewahren, mit ihren Kindern sachlich über den Vorfall zu sprechen und sich bei Informationen ausschließlich an Mitteilungen der Schule und der Polizei zu orientieren. Nach derzeitigem Stand gibt es aus polizeilicher Sicht keinen Anlass, Kinder vorsorglich nicht zur Schule zu schicken.

Björn Gustke

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