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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260320.1 Kleve: Leichtkraftfahrzeug kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Baum

Kleve (ots)

Gestern Abend kam es bei Kleve zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-Jähriger mit einem vierrädrigen Leichtkraftfahrzeug von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der Fahrer und sein 16 Jahre alter Beifahrer erlitten schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Unfalls.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 21:20 Uhr auf der Straße Sandkuhle zwischen Kleve und Huje. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 18-Jähriger mit einem vierrädrigen Leichtkraftfahrzeug, auch Microcar genannt, die Straße aus Richtung Kleve kommend in Richtung Huje.

Nachdem der Fahrer einen Radfahrer überholt hatte, scherte er wieder nach rechts ein. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Der 18-Jährige und sein 16 Jahre alter Beifahrer erlitten schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt weiterhin zur Ursache des Unfalls.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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