Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260319.5 Kellinghusen: Folgemeldung zu 260319.3

Kellinghusen (ots)

Die groß angelegten Suchmaßnahmen der Polizei im Bereich eines Waldstücks in Kellinghusen sind seit 13.45 Uhr beendet.

Im Ergebnis konnten die Einsatzkräfte keine verdächtige Person antreffen. Auch ergaben sich bislang keine Hinweise auf die Täterschaft im Zusammenhang mit dem Diebstahl des VW Golfs oder den Hintergrund des Abstellens des Fahrzeugs an der Spurbahn.

Zur Spurensicherung hat die Polizei den VW Golf sichergestellt und ein Abschleppunternehmen mit dem Abtransport beauftragt.

Die Ermittlungen zum Fahrzeugdiebstahl werden von der zuständigen Polizeidienststelle in Niedersachsen geführt.

Merle Neufeld

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