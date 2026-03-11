Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Celle (ots)

Gestern Abend hat sich in Celle ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt worden ist. Eine 18-Jährige befuhr mit ihrem VW gegen 18:25 Uhr die Straße "Grauenbarge" in Celle und wollte an der Kreuzung zur Celler Heerstraße nach links in Richtung stadtauswärts abbiegen. Hierbei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen den aus der Alvernschen Straße entgegenkommenden Audi eines 43-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde der Audifahrer leicht verletzt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Schaden liegt bei zirka 22.500 Euro.

