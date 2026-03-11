Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zwei Unfälle mit leicht verletzten Radfahrerinnen

Celle (ots)

Gestern vormittag ist es gegen 10:20 Uhr in Celle zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt worden ist. Ein 18 Jahre alter Dacia-Fahrer kam mit seinem Fahrzeug aus der Sägemühlenstraße und bog nach rechts in die Hannoversche Straße ab. Hier wollte er nach rechts auf den Parkplatz eines Ärztezentrums abbiegen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen eine rechts neben ihm fahrende 71-Jährige Pedelec-Fahrerin. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, die Dame wurde leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus transportiert. An beiden Fahrzeugen ist offensichtlich kein Schaden entstanden.

Ein weiter Unfall ereignete sich gestern Abend in der Hagenstraße in Celle. Der 62 Jahre alte Fahrer eines BMW befuhr gegen 18:10 Uhr die Hagenstraße in Fahrtrichtung "Schule Bruchhagen". Hierbei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen eine 11-Jährige, die mit ihrem Fahrrad von rechts aus der Straße Bruchhagen kam. Das Mädchen wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Der entstandene Schaden liegt bei zirka 750 Euro.

