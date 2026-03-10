Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einladung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter - Pressegespräch zur Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 der Polizeiinspektion Celle

Celle (ots)

Der Leiter der Polizeiinspektion Celle, Frank Freienberg, und die Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Celle, Dilek Baydak-Stadelmann stellen die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025 der Polizeiinspektion Celle im Rahmen eines Pressegespräches vor.

Hierzu laden wir sie herzlich zur Berichterstattung am

Donnerstag, 19.03.2026 um 10:00 Uhr

in die Polizeiinspektion Celle, Jägerstraße 1, 29221 Celle

ein.

Wir bitten um verbindliche namentliche Voranmeldung bis zum 18.03.2026, 12 Uhr unter

postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de oder telefonisch unter

05141-277-104.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell