POL-CE: Einladung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter - Pressegespräch zur Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 der Polizeiinspektion Celle
Celle (ots)
Der Leiter der Polizeiinspektion Celle, Frank Freienberg, und die Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Celle, Dilek Baydak-Stadelmann stellen die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025 der Polizeiinspektion Celle im Rahmen eines Pressegespräches vor.
Hierzu laden wir sie herzlich zur Berichterstattung am
Donnerstag, 19.03.2026 um 10:00 Uhr
in die Polizeiinspektion Celle, Jägerstraße 1, 29221 Celle
ein.
Wir bitten um verbindliche namentliche Voranmeldung bis zum 18.03.2026, 12 Uhr unter
postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de oder telefonisch unter
05141-277-104.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell