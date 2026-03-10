Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Trunkenheitsfahrt und Widerstand

Wietze (ots)

In der vergangenen Nacht fiel einer Streifenbesatzung der Polizei Wietze gegen 01:30 Uhr auf der B 214 zwischen Ovelgönne und Hambühren ein Ford Fiesta durch seine Fahrweise auf. Der Fahrer hatte den Mindestabstand zu dem vorausfahrenden Fahrzeug unterschritten. Die Beamten kontrollierten das Fahrzeug gegen 01:30 Uhr in Wietze auf der Steinförder Straße. Eine freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 45 Jahre alten Fahrer einen Wert von 1,1 Promille. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und ordneten eine Blutprobe an. Bei der Durchführung in einem Krankenhaus leistete der Mann Widerstand gegen die Maßnahmen, verletzt wurde dabei niemand. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell