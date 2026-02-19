Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugen gesucht: Überholen trotz Verbot mit Gefährdung des Gegenverkehrs

Schutzbach (ots)

Am Donnerstag, 19.02.2026, gegen 13:50 Uhr, überholte auf dem kurvenreichen Streckenabschnitt der L280, zwischen Schutzbach und Alsdorf, trotz Verbotszeichen, der Fahrer eines schwarzen 3er BMW mit AK - Kennzeichen und einer auffälligen, aus derselben Ziffer bestehenden, dreistelligen Zahlenkombination, einen Sattelauflieger. Der PKW überholte in Fahrtrichtung Alsdorf trotz Gegenverkehr den LKW und scherte knapp vor dem Begegnungsverkehr wieder ein. Hierzu musste er nochmals beschleunigen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Gesucht werden Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrer des, dem BMW entgegenkommenden, gefährdeten PKW. Der Vorfall wurde von einem auf dem Weg zum Dienst befindlichen Polizeibeamten beobachtet und eine Ordnungsdwidrigkeitenanzeige vorgelegt. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf.

