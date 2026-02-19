PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugen gesucht: Überholen trotz Verbot mit Gefährdung des Gegenverkehrs

Schutzbach (ots)

Am Donnerstag, 19.02.2026, gegen 13:50 Uhr, überholte auf dem kurvenreichen Streckenabschnitt der L280, zwischen Schutzbach und Alsdorf, trotz Verbotszeichen, der Fahrer eines schwarzen 3er BMW mit AK - Kennzeichen und einer auffälligen, aus derselben Ziffer bestehenden, dreistelligen Zahlenkombination, einen Sattelauflieger. Der PKW überholte in Fahrtrichtung Alsdorf trotz Gegenverkehr den LKW und scherte knapp vor dem Begegnungsverkehr wieder ein. Hierzu musste er nochmals beschleunigen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Gesucht werden Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrer des, dem BMW entgegenkommenden, gefährdeten PKW. Der Vorfall wurde von einem auf dem Weg zum Dienst befindlichen Polizeibeamten beobachtet und eine Ordnungsdwidrigkeitenanzeige vorgelegt. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741-9260

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 15:32

    POL-PDNR: Diebstahl von Werkzeugen in Döttesfeld

    Döttesfeld (ots) - Am frühen Morgen des 19.02.2026 kam es um ca. 03:15 Uhr in der Wiedstraße in Döttesfeld zu einem Diebstahl von hochwertigen Werkzeugen. Die Werkzeuge wurden von einem geparkten Firmenfahrzeug entwendet. Derzeit gibt es keine Täterhinweise. Zeugen die Hinweise insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen und deren Insassen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 11:20

    POL-PDNR: Diebstahl von Kupferdachrinnen

    Friedewald (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, 15.02., bis Montag, 16.02.2026, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft ca. 3 m Kupferdachrinnen und entsprechendes Fallrohr an einem alten "Backes" unterhalb des Schlosses Friedewald. Aufgrund der verstärkten Befestigungen muss dies mit grober Gewalt geschehen sein. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 10:13

    POL-PDNR: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Asbach OT Bennau

    Asbach (ots) - Am Mittwoch den 18.02.2026, im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 21:00 Uhr, ereignete sich in der der Ortslage 53567 Asbach OT Bennau ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Grundstück und hebelten eine Terrassentür auf. Das Haus wurde durchsucht und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Die Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren