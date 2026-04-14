Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Großenbrode

Polizei sucht Zeugen - Gefährliches Überholmanöver

Lübeck (ots)

Bereits am vergangenen Dienstagabend (07.04.2026) ereignete sich zwischen Lütjenbrode und Heiligenhafen eine gefährliche Situation zwischen mehreren Fahrzeugen. Ursächlich dafür war ersten Erkenntnissen zufolge ein fehlerhaftes Überholmanöver. Die Polizei hat wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des verbotenen Kraftfahrzeugrennens die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Eine Ostholsteinerin befuhr gegen 21:30 Uhr mit ihrem Audi die Bahnhofstraße von Lütjenbrode kommend in Richtung Heiligenhafen. In Höhe der Straße Helgentor sei ihr ein schwarzer Kleinwagen mit hoher Geschwindigkeit auf ihrer Fahrbahnseite entgegen gekommen. Kurz vor ihr sei der Wagen auf seine Fahrbahnseite eingeschert.

Unmittelbar danach überholte ein Pkw einen mutmaßlich dunklen BMW in der Kurve. Ersten Erkenntnissen zufolge musste die 66-jährige Fahrerin abbremsen und auf der Fahrbahn stehen bleiben, um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Fahrzeug zu verhindern. Auch der Fahrer des überholten BMW mit einem OH-Kennzeichen soll aufgrund der gefährlichen Situation angehalten haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs durch fehlerhaftes Überholen aufgenommen. Unter anderem wird geprüft, ob der schwarze Kleinwagen mit dem anderen Fahrzeug im Zusammenhang stehen könnte.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 04367 - 310 oder per E-Mail unter Grossenbrode.Pst@polizei.landsh.de mit den Polizisten in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell