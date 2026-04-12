Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord

Polizeiliche Abschlussmeldung zur Regionalligapartie zwischen dem VfB Lübeck und dem SV Werder Bremen II

Lübeck (ots)

Am Sonntagnachmittag (12.04.2026) fand auf der Lübecker Lohmühle das Fußballspiel in der Regionalliga Nord zwischen dem VfB Lübeck und dem SV Werder Bremen II statt. Die Begegnung endete mit dem Spielstand 1:1. Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Eutin hatte die Polizeidirektion Lübeck die Sportveranstaltung mit einem verstärkten Kräfteansatz begleitet. Vor, während und nach dem Spiel kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Rund 2700 Zuschauer verfolgten das um 14.00 Uhr angepfiffene Regionalligaspiel auf der Lohmühle. Nach dem Endstand von 1:1 verließen die Besucherinnen und Besucher zügig und nach derzeitigem Stand ohne besondere Vorkommnisse das Stadion.

Aus polizeilicher Sicht verlief das Geschehen in und um das Stadion an der Lohmühle ruhig und friedlich.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell