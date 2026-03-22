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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandfall

Altenburg (ots)

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei kam es am Samstag, den 21.03.2026 gegen 10:27 Uhr. Zugrunde lag ein gemeldeter Brandfall einer Lagerhalle. Der Vorbau einer Lagerhalle in der Ortslage Priefel in der Straße "Am Gut" brannte vollständig aus. Der Schaden wird derzeit auf einen 6 stelligen Betrag beziffert. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die umliegende Bevölkerung medial gebeten werden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zur Brandursache dauern die Ermittlungen kriminalpolizeilich an. Ein möglicher Zusammenhang mit einer verbauten Photovoltaikanlage kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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