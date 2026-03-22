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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchsversuch in Einfamilienhaus am 20.03.2026

Gera (ots)

Am Freitag, den 20.03.2026, gegen 12:00 Uhr versuchten zwei Täter, in ein Einfamilienhaus in Gera-Dürrenebersdorf einzudringen. Dabei warf einer der Täter mit einem Ziegelstein die Scheibe im Erdgeschoss ein. Aus bislang ungeklärten Gründen ließ der Täter anschließend von der Tat ab und flüchtete über ein Nachbargrundstück zu dem zweiten Täter, der in einem schwarzen Opel Corsa mit italienischen Kennzeichen im Nahbereich des Tatobjekts wartete.

Beide Tatverdächtigen flüchteten mit dem Pkw in die Innenstadt, wo sie anschließend durch Einsatzkräfte der Polizei Gera gestellt wurden.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch gegen beide Tatverdächtige eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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