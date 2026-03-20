LPI-G: (G) Sperrmaßnahmen nach vermutlichem Granatenfund in Gera
Gera (ots)
Gera. Bei Straßenbauarbeiten in der Wiesestraße wurden heute (20.03.2026) Morgen mehrere munitionsverdächtige Gegenstände gefunden. Die Baustelle wurde geräumt. Polizei und Feuerwehr haben den Bereich abgesperrt und Anwohner aufgefordert vorerst in ihren Häusern zu bleiben. Nach erster Einschätzung machen sich derzeit keine Evakuierungsmaßnahmen erforderlich. Der Straßenbahnverkehr in der Wiesestraße wurde vorsorglich eingestellt. Der Kampfmittelräumdienst wurde informiert und befindet sich auf der Anfahrt. (DL)
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