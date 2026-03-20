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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Sperrmaßnahmen nach vermutlichem Granatenfund in Gera

Gera (ots)

Gera. Bei Straßenbauarbeiten in der Wiesestraße wurden heute (20.03.2026) Morgen mehrere munitionsverdächtige Gegenstände gefunden. Die Baustelle wurde geräumt. Polizei und Feuerwehr haben den Bereich abgesperrt und Anwohner aufgefordert vorerst in ihren Häusern zu bleiben. Nach erster Einschätzung machen sich derzeit keine Evakuierungsmaßnahmen erforderlich. Der Straßenbahnverkehr in der Wiesestraße wurde vorsorglich eingestellt. Der Kampfmittelräumdienst wurde informiert und befindet sich auf der Anfahrt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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