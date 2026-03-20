Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Betrug durch vermeintliche Hundevermittlung (0069775/2026)

Greiz (ots)

Weida. Eine 29-jährige Frau wurde Opfer eines Betrugs. Im Zeitraum vom 18.02.2026 bis 19.03.2026 fiel sie auf ein unseriöses Social-Media-Angebot herein, kostenlos einen Hund erhalten zu können. Unter verschiedenen Vorwänden wurde sie dazu gebracht, dennoch mehrere Zahlungen mittels Guthabenkarten zu leisten. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 2.550 Euro. Die Polizei Greiz hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (DL)

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