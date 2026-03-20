LPI-G: (G) Gemeinschädliche Sachbeschädigung (0069273/2026)
Gera (ots)
Gera. Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum vom 18.03.2026, 16:00 Uhr bis 19.03.2026, 07:30 Uhr eine Fensterscheibe eines Gebäudes im Bereich der Veoliabühne im Hofwiesenpark. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Glasflasche als Tatmittel verwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei Gera hat Spuren gesichert und ermittelt wegen Sachbeschädigung. (DL)
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