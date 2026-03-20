LPI-G: (G) Gemeinschädliche Sachbeschädigung (0069273/2026)

Greiz (ots) - Weida. Eine 29-jährige Frau wurde Opfer eines Betrugs. Im Zeitraum vom 18.02.2026 bis 19.03.2026 fiel sie auf ein unseriöses Social-Media-Angebot herein, kostenlos einen Hund erhalten zu können. Unter verschiedenen Vorwänden wurde sie dazu gebracht, dennoch mehrere Zahlungen mittels Guthabenkarten zu leisten. Insgesamt entstand ein Schaden von rund ...

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