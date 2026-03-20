LPI-G: (G) Granatenfund bestätigt und Gefahr beräumt

Gera (ots) - Gera. Bei Straßenbauarbeiten in der Wiesestraße wurden heute (20.03.2026) Morgen mehrere munitionsverdächtige Gegenstände gefunden. Die Baustelle wurde geräumt. Polizei und Feuerwehr haben den Bereich abgesperrt und Anwohner aufgefordert vorerst in ihren Häusern zu bleiben. Nach erster Einschätzung machen sich derzeit keine Evakuierungsmaßnahmen erforderlich. Der Straßenbahnverkehr in der ...

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