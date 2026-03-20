LPI-G: (G) Granatenfund bestätigt und Gefahr beräumt
Gera (ots)
Gera. Der bei Bauarbeiten am Gleisdreieck in der Wiesestraße gefundene Gegenstand stellte sich als deutsche Sprenggranate aus dem 2. Weltkrieg heraus. Der Kampfmittelräumdienst konnte die Granate sichern und abtransportieren. Die Sperrung des Bereichs wurde aufgehoben. (DL)
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