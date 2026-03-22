Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisiert ohne Fahrerlaubnis im Straßenverkehr

Altenburg (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 21.03.2026 stellten Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land einen 71 jährigen Fahrer eines PKW fest, welcher in der Altenburger Straße von Meuselwitz kontrolliert wurde. Dieser konnte die notwendige Fahrerlaubnis der Klasse B für seinen genutzten Ford Focus während der Kontrolle um 08:51 Uhr nicht vorweisen. Aufgrund festgestellten Atemalkoholgeruches ergab sich zudem ein Wert von 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis / Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

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