Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

Tote Person aus der Trave geborgen

Lübeck (ots)

Dienstagmorgen (14.04.2026) entdeckten Spaziergänger in Lübeck einen leblos im Gewässer der Trave treibenden Körper eines Menschen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den wie sich herausstellte toten Mann aus der Trave bergen. Zur Klärung der genauen Todesursache hat die Lübecker Kriminalpolizei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Gesichtet wurde der leblos im Wasser treibende Mann gegen 08:45 Uhr im Bereich An der Untertrave. Einsatzkräfte der Feuerwehr, darunter auch Taucher, bargen den Leichnam mittels Rettungskorb aus der Trave. Bei der toten Person handelt es sich nach aktuellem Sachstand um einen 60 Jahre alten Mann aus Lübeck. Der Leichnam wurde beschlagnahmt und der Rechtsmedizin zugeführt.

Wie und unter welchen Umständen der Mann verstarb, ermittelt jetzt die Lübecker Kriminalpolizei. Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Sachstand nicht vor.

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