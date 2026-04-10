Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Radfahrer verletzt sich schwer
Korschenbroich (ots)
Donnerstag (09.04.), gegen 14:10 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Tönisvorster mit seinem Fahrrad die L390 in Richtung Kaarst. Kurz vor der Einmündung zur Büttgener Straße kommt der Radfahrer aus bisher unbekannten Gründen zu Fall und verletzt sich dabei schwer.
Der Tönisvorster wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. (-14012).
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss
Telefon: 02131 300-14000
Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell