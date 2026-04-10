Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer verletzt sich schwer

Korschenbroich (ots)

Donnerstag (09.04.), gegen 14:10 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Tönisvorster mit seinem Fahrrad die L390 in Richtung Kaarst. Kurz vor der Einmündung zur Büttgener Straße kommt der Radfahrer aus bisher unbekannten Gründen zu Fall und verletzt sich dabei schwer.

Der Tönisvorster wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. (-14012).

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