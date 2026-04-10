Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Überfall auf Neusser Supermarkt

Neuss (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einem bislang unbekannten Mann, der am Donnerstag, 9. April, einen Supermarkt an der Venloer Straße in Neuss ausgeraubt hat.

Nach bisherigem Kenntnisstand erschien die Person gegen 14:25 Uhr an der Kasse des Supermarktes, legte einen Rucksack auf das Warenband und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dabei hielt er ein Küchenmesser vor. Die Kassiererin händigte daraufhin einen niedrigen dreistelligen Betrag aus, woraufhin der Mann den Supermarkt mit einem alten Mountainbike in Richtung Frankenstraße verließ.

Eine umgehend durch die Polizei eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ.

Das Kriminalkommissariat 12 bittet daher auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Gesucht wird ein Mann im Alter von etwa 30 Jahren, 180 Zentimeter groß und von durchschnittlicher Statur. Er war bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Das Gesicht war mit einer schwarzen Sturmhaube vermummt, welche rote und grüne Umrandungen um die Augen hatte.

Wer Hinweise zu dieser Person geben kann, wird gebeten, sich unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14015)

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