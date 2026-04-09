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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mann mit vermeintlicher Schusswaffe löst Großeinsatz der Polizei aus

Rommerskirchen (ots)

Ein 42 Jahre alter Mann aus Rommerskirchen hat am Donnerstag (09.04.), gegen 16:30 Uhr, an der Bahnstraße in Eckum einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Er betrat mit einer vermeintlichen Schusswaffe eine Bank. Er bedrohte keine Personen. Da der 42-Jährige, der sich mittlerweile alleine im Geldinstitut aufhielt, das Gebäude freiwillig nicht verlassen wollte, wurden Spezialkräfte der Polizei hinzugezogen. Ebenso war ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Diese konnten den Mann schließlich gegen 18:20 Uhr widerstandslos festnehmen.

Der Mann wurde anschließend unverletzt in Gewahrsam genommen. Dritte oder Einsatzkräfte kamen ebenfalls nicht zu Schaden.

Im Anschluss an die kriminalpolizeilichen Maßnahmen wird die Einweisung in eine psychiatrische Fachklinik geprüft.

Bei der vermeintlichen Waffe handelt es sich um eine Reizgaswaffe (PTB).

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. (-14000)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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