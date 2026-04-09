Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Senior von vermeintlichen Spendensammler betrogen

Dormagen (ots)

Am Mittwoch (08.04.) wurde ein 89-jähriger Dormagener auf einem Parkplatz vor einem Lebensmittelgeschäft an der Heerstraße von einem vermeintlichen Spendensammler angesprochen. Der Dormagener willigte der Spende ein und hielt seine Bankkarte an das Kartenlesegerät. Gegen 11:30 Uhr bemerkte der 89-Jährige mehrere Abbuchungen von seinem Bankkonto.

Der vermeintliche Spendensammler sei zwischen 20 und 30 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß, schlank und habe längere dunkle Haare.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät vor allem älteren Menschen dringend zur Vorsicht und einem gesunden Misstrauen, wenn Fremde Geld fordern oder sensible Daten erfragen. Häufig nutzen Betrüger gezielt psychologischen Druck, um Hemmungen zu überwinden. Bleiben Sie aufmerksam und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! (-14012).

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