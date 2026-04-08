Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0235--Dealer in Burgdamm überführt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen, Burgdamm, Helsingborger Straße Zeit: 07.04.2026, 14:35 Uhr

Am Dienstagnachmittag wurden durch zivile Einsatzkräfte im Rahmen einer Kontrolle mit anschließender Durchsuchung in Bremen-Nord größere Mengen Marihuana, vermutliches MDMA und Bargeld sichergestellt.

Um ca. 14:35 Uhr beobachteten die Einsatzkräfte einen Mann, der ihnen bereits aus der Drogenszene bekannt war, wie dieser mit einer Plastiktüte in ein Café in der Helsingborger Straße ging. Die Ermittler betraten die Geschäftsräume ebenfalls und beobachteten, wie der spätere Tatverdächtige die Tüte offenbar in der Dämmwolle einer Wand versteckte. Eine Nachschau ergab, dass sich darin diverse vorbereitete Verkaufseinheiten Marihuana befanden. Im Rahmen der Durchsuchung des Cafés und der in der Nähe befindlichen Wohnanschrift des Tatverdächtigen, wurden die größeren Mengen von Marihuana und vermutlich von MDNA, sowie eine Feinwaage, Verpackungsmaterial und in einem Tresor eine fünfstellige Summe von Bargeld aufgefunden. Die Gegenstände und das Bargeld wurden als Beweismittel und Einziehungsgegenstände im Verfahren wegen BtM-Handels einer nicht geringen Menge beschlagnahmt.

Die Geschäftsräume in der Helsingborger Straße wurden nach der dortigen Durchsuchung verschlossen und versiegelt, hier prüft das Ordnungsamt nun weitere Maßnahmen.

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