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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0233 --Pferd auf der Autobahn sorgt für Vollsperrung--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen, Bundesautobahn 27, Anschlussstelle Vahr
Zeit: 	03.04.2026, 18:00 Uhr

Am Freitagabend führte ein Pferd auf der Bundesautobahn 27 zu einer kurzzeitigen Vollsperrung und damit zu einem erheblichen Rückstau.

Gegen 18 Uhr meldeten mehrere Anrufer über den Notruf der Polizei ein freilaufendes Pferd auf der Bundesautobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven auf Höhe der Anschlussstelle Vahr. Beide Fahrtrichtungen wurden aus Sicherheitsgründen unmittelbar gesperrt. Der Besitzer des Pferdes, der mit einem Pferdeanhänger unterwegs war, konnte bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte das Tier bereits selbst einfangen. Wie das Pferd auf die Fahrbahn kommen konnte, ist bislang unklar.

Das schwerverletzte Pferd wurde zu einem nahegelegenen Rastplatz geführt, wo es versorgt wurde.

Hierfür musste die Autobahn für etwa 20 Minuten gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Jana Schmidt
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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