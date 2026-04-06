Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0234 --Zu schnell, ohne Führerschein - und mit zu viel "Nase" unterwegs: Polizei zieht Osterbilanz--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen Zeit: 03.04.2026-05.04.2026

Über die Ostertage führte die Polizei Bremen verstärkt Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet durch. Dabei stellten die Einsatzkräfte mehrere hundert Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie weitere Verkehrsverstöße fest.

Hintergrund der intensiven Maßnahmen ist nicht zuletzt die Entwicklung der Verkehrsunfallzahlen: Die Zahl der Unfälle mit den Hauptursachen Abstand und Geschwindigkeit ist in Bremen im vergangenen Jahr deutlich um knapp 30 Prozent von 5.063 auf 6.482 gestiegen. Die Polizei Bremen setzt daher weiterhin gezielt auf Kontrollen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Zahl der Verletzten zu reduzieren.

Am sogenannten "Car-Friday" lag ein Schwerpunkt der Maßnahmen in der Überseestadt. Auf dem Kommodore-Johnsen-Boulevard blieb es erfreulicherweise erstmals bei Tempoverstößen ruhig - auch, weil sich dort nur wenige Fahrzeuge zeigten. Ganz ohne Auffälligkeiten verlief der Tag jedoch nicht: So kontrollierten Einsatzkräfte einen Mann, der ihnen bereits bestens bekannt war - allerdings nicht wegen vorbildlichen Fahrverhaltens, sondern wegen fehlender Fahrerlaubnis. Diese konnte er erwartungsgemäß auch diesmal nicht vorweisen. Zudem gehörten die angebrachten Kennzeichen nicht zu seinem Fahrzeug. Nachdem der Autoschlüssel sichergestellt wurde, versuchte der Mann wenig später, mit einem Zweitschlüssel erneut durchzustarten - allerdings unter den wachsamen Augen der Polizei. Auch dieser Versuch endete noch vor Fahrtantritt.

Am Abend geriet ein weiterer Autofahrer in eine Kontrolle, bei dem der Verdacht auf Drogenbeeinflussung bestand. Der Tourist aus Albanien zeigte deutliche Anzeichen eines vorangegangenen Kokainkonsums - inklusive sichtbarer Spuren im Nasenbereich, die den Einsatzkräften nicht verborgen blieben. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, zudem musste der Mann eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Auch auf den überregionalen Verkehrswegen waren spezialisierte Kräfte im Einsatz. Auf der A 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven wurde ein 30-Jähriger mit 188 km/h bei erlaubten 120 km/h gemessen. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, verfügte auch er über keine gültige Fahrerlaubnis.

Auf dem Breitenweg war ein Fahrer mit 100 km/h statt erlaubten 50 km/h unterwegs, darüber hinaus ahndeten die Einsatzkräfte weitere Verstöße, darunter beispielsweise Rotlichtfahrten, nicht gesicherte Kinder in einem Fahrzeug oder das Erlöschen der Betriebserlaubnis durch nicht zugelassene Fahrzeugteile.

Die Polizei Bremen wird ihre Kontrollen weiterhin konsequent fortsetzen, um die Sicherheit auf den Straßen nachhaltig zu verbessern.

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